Antonio Ríos es uno de los cantantes de la música tropical más reconocidos del país. El martes por la noche pasó por el programa de Moria Casán en El Nueve, y fiel a su estilo muy picante, la figura le sacó declaraciones sorprendentes sobre su vida privada y las relaciones que mantuvo durante los años.

Al comienzo de la entrevista, el artista explicó que en sus primeros años de carrera las exigencias eran demasiado altas, y que por lo tanto sus parejas por momentos no le creían que estuviera tan cansado.

En ese sentido, "La One" le hizo una consulta sobre sus vínculos amororos. “Vos sos un semental. Este practica como nadie el poliamor, porque tuviste cuatro mujeres a la vez con cuatro casas conviviendo. Tenías como un harén pero tus días repartidos en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres?”, aventuró la mediática.

Tentado por esa descripción, Ríos contestó: “No podía parar”. Luego, sin ningún tipo de rodeos o filtro, Moria quiso profundizar más en el tema y le preguntó directamente si era adicto al sexo, a lo que de manera sincera él respondió: “Exactamente. Bastante”.

Antonio Ríos confesó su adición por el sexo.

El motivo de este intercambio tiene que ver con el hecho de que el intérprete de "Nunca me faltes" es padre de veinte hijos con distintas mujeres. A raíz de esto, la diva indagó en esa necesidad de tener relaciones sexuales constantemente y si alguna vez pensó en realizar algún tratamiento. "No me hacía mal, me hacía bien", admitió Ríos para su sorpresa.

Antonio Ríos tiene 20 hijos.

En cuánto a la convivencia que tuvo con cuatro de sus esposas a la vez, señaló que fue difícil manejarse con cada una de ellas. “Tenía que estar en un lado, después tenía que mentir a una para irme a otro lado”, recordó.

Hace poco, Daniel Ríos, uno de los hijos del artista de 67 años, fue denunciado por haber atacado a una menor de edad al menos dos veces en Lomas de Zamora. Antonio en ese momento publicó un comunicado en el que aseguró que no iba a dar entrevistas al respecto para resguardar a su hijo, a su familia y a la menor afectada.

Mirá la confesión que hizo Antonio Ríos en el programa de Moria Casán