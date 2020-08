Como representante de la cumbia, Antonio Ríos se atrevió a opinar del " Cantando 2020" y de sus integrantes. El reconocido cantante cuestionó la participación de algunos de los jurados en el certamen de canto ya que considera que no saben lo suficiente de música, como a su parecer, es el caso de Nacha Guevara y Pepe Cibrián.

"El otro día escuché que Nacha Guevara dijo que nunca había escuchado una cumbia. Esos no tienen que estar. Sacaría a Nacha y a Pepe Cibrián, son muy de teatro. Tiene que haber gente que conozca el estilo", consideró el artista de 66 años en diálogo con "Sector Vip" en el canal 10 de Salta.

"Querían obligar a Ángela Leiva a bailar y cantar. No se pueden hacer las dos cosas juntas. Si no conocés de cumbia, no tenés que estar ahí. Yo pondría a gente que sepa de música", sostuvo contundente.

El artista disparó contra Nacha y Pepe por participar de un certamen de canto perteneciendo al sector actoral.

En sentido, defendió a Karina La Princesita que integra el jurado. "Karina me gusta. Es buena. Arrastra mucha gente y canta bien. Tiene temas muy lindos, me encanta. Hay mucha gente que sabe mucho de música. Si me ponés a esa mina, le digo ‘si vos no sabés de cumbia, no tenés que opinar'", manifestó el intérprete de "Nunca Me Faltes".

"Esa es la contestación, no tenés que estar ahí sentada. Cuando ponen cumbia, tienen que poner a gente que sepa de cumbia. Y después seguís, si querés. Cibrián dice que sabe mucho de teatro, que no sabe de cumbia y le pide que actúe. Nosotros actuamos cantando y bailamos cuando está la música, no cuando hay que cantar", agregó firme.

Y cerró: "Yo soy cumbiero y no me gustan que ensucien la cumbia. Nos toman que los cumbieros somos cuadrados y no lo somos. Si tenemos éxito, es porque a la gente le gusta".