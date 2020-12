La polémica entre Moria Casán y Nacha Guavara continúa. Las jurados del "Cantando 2020" se sacan chispas en la gala y se lanzan duras indirectas que dejan a todos boquiabiertos.

En una de las galas, la "One" no se pudo contener y arremetió sin piedad contra su compañera: "Es mala persona, largá toda la mier… que tenés adentro, hacé clases para no maltratar a la gente. Sos muy oscura y resentida".

Al escucharla, Nacha le respondió furiosa: "Qué triste que es envejecer así. Tengo la alegría que después de esto no la voy a ver nunca más". Desde ese momento, el clima es cada vez más tenso y las divas no pueden ni verse.

Este sábado quien se metió en la pelea de las actrices es Antonio Grimau, quien en una entrevista con "El run run del espectáculo" por Crónica HD opinó sincero: "Es una situación triste y poco feliz".

Luego puntualizó en la obra "La gran depresión" que realizaron juntas el verano pasado: "Es algo que a uno no le gustaría que sucedieran porque son dos grandes profesionales que a lo mejor no tuvieron una buena experiencia en la última obra que hicieron y a partir de allí aparecieron los conflictos".

.

Y agregó: "Me entristece porque son dos figuras muy queridas y respetadas y que se vean envueltas en un escándalo... A mí en lo personal me asusta y le escapo hace muchos años porque no me parece que reditúe y aunque lo hiciera, no me parece que sea lindo dar una imagen de conflictos y peleas que no llevan a nada".

En ese sentido expresó en el ciclo de espectáculos de Fernando Piaggio y Lío Pecoraro: "Aunque la profesión te obligue de alguna manera a ser público creo que hay una parte de tu vida que necesariamente debe quedar en la privacidad, esa ha sido mi politica al menos en tantos años".

Por último, el reconocido artista fue consultado por el cariño que le tiene a ambas: "Por las dos tengo simpatía y admiración. Son profesionales que a lo largo de muchos años han dado muestras de talento".

Nacha y Moria se sacan chispas en el "Cantando 2020".

