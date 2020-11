Sorpresivamente, ayer se presentó un show por streaming de Antonio Gasalla, que durante la cuarentena apareció poco en los medios y hasta se quejó de no poder hacer un espectáculo online porque le resultaba frío. Sin embargo, quien lo convenció fue Guillermo Marín, productor con el que trabajó en la última temporada en Mar del Plata en su espectáculo titulado simplemente "Gasalla".

Este reencuentro es curioso debido a que el artista terminó renunciando a la obra por supuestos problemas de salud, pero siempre se habló de una gran pelea entre producción y artista que hace algunos meses el capocómico confirmó que había sucedido. En un video publicado hace horas, se lo ve a Marín al lado de Gasalla, ambos muy felices por esta propuesta. "Voy a tener el honor y el orgullo de volver a tener a la máxima figura que siempre quise tener. Para todos los que decían que estábamos peleados", dijo el creador del nuevo espectáculo que aún no tiene nombre ni fecha exacta.

.

"Yo nunca me peleé, te digo la verdad", responde el humorista, pero agrega: "Yo hubiera matado al que llevaste, que estaba sentado al lado tuyo en Mar del Plata", dice sin mencionar a quien se refiere pero sacando algunos trapitos al sol sobre el episodio en La Feliz. Aunque niega el conflicto con Guillermo, Antonio había revelado en julio, durante una entrevista, que no la pasó bien en Mardel: "No me trates como a un perro. Me trataba mal. Alguien que no te deja dormir a la edad que yo tengo, y te tengo que llenar un teatro porque también es eso. Estoy hablando de los productores".

Finalmente, como símbolo de que todo está en paz, la estrella le dice al ex de Valeria Archimó: "Creo que sos una buena persona y un buen profesional. Alguien con gran criterio profesional de cómo armar todo y cuánto hay que pagar".