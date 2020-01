Recién comenzada la temporada teatral en Mar del Plata, Antonio Gasalla ya es protagonista de un escándalo de verano.

El humorista explotó de furia cuando vio que dos periodistas lo abordaron para entrevistarlo a la salida de su obra. Las cronistas, de "Nosotros a la Mañana" y "Confrontados", querían saber por qué el artista se ausentó en un evento promocional de la cartelera teatral, donde estaba invitado junto a los demás elencos.

Sin embargo, la consulta irritó a Gasalla a tal punto que les respondió con un fuerte insulto. "¡¿Por qué no te vas a la mierd...?!" y agregó contundente: "Yo vengo para hacer teatro, no trabajo para que me saquen fotos los diarios".

Minutos más tarde, el comediante estaba por subir a su coche cuando le repreguntaron por el mismo tema. "Es la fiesta de inicio de la temporada, no es publicidad de un canal. Lavate el cul... con el canal", expresó sin filtro y súper enojado.

Según trascendió, Gasalla debió lidiar con varios problemas técnicos durante su obra, por lo que se puso muy nervioso y salió furioso de la función.