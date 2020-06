El 2019 fue un año difícil para Antonio Gasalla, quien, teniendo una temporada teatral por delante en Mar del Plata, debió dar un paso al costado por problemas de salud, especialmente en una de sus rodillas. Esta semana, en "Confrontados", aseguraron que el capocómico, de 79 años, habría tomado la decisión de retirarse luego de una última gira despedida en teatro.

Ante el revuelo que causó este chisme, dado que Gasalla es una de las figuras más importantes del espectáculo nacional, el propio actor negó todo en diálogo con La Capital de Rosario. Antonio aseguró que "no tiene una decisión tomada" y vinculó su situación a la pandemia de coronavirus: "Yo no soy el único, no hay nadie trabajando".

.

En lo que el cronista definió como una charla "tensa", Gasalla prosiguió: "¿Adónde querés que vaya a trabajar? Los teatros están todos cerrados con llave, parece una heladera un teatro. Venite a la Capital (por Buenos Aires) y dale una miradita a la calle Corrientes".

Evidentemente enojado por la difusión de su supuesto retiro, el artista les pegó con todo a los periodistas en general: "Vos sabés cómo es el periodismo: son todos unos soretes. Y como me vieron caminando por la calle Corrientes ayer y dijeron seguro que quiere ir a un teatro, ¿qué teatro? Es que los periodistas son una mierda".