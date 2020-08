Tras varios meses de silencio, Antonio Gasalla dio una entrevista y, a diferencia de sus últimas apariciones públicas, se mostró de buen humor en " Quedate en casa", el ciclo de la TV Pública, contó cómo vive la cuarentena y cómo asume este tiempo en el que no puede trabajar: "Lo que me marca el compás a mí es esa enfermedad que hay en el aire. Empezó a pasar en Europa, después en América y llegó acá", dijo, muy consciente de que debe quedarse en su casa.

Sobre las distintas posibilidades de hacer teatro online, una opción que muchos colegas utilizan para seguir actuando, fue conciso: "Ya tengo mucha edad para andar siguiendo los cambios de teatro. Para esto del streaming me llamaron 27 veces, pero a mí me puede salir un poco horrendo".

Al ser indagado sobre la chance de retirarse, se hizo el desentendido y luego habló sobre el paso del tiempo y sus ganas: "No es tan fácil ser viejo, tener casi 78 años. Estoy acostumbrado a llevarlo con lo que la vida me dio, con lo que el público me dio".