La audición de Bianca Cherutti en " La Voz Argentina" generó indignación y polémica ya que la audiencia recordó que la hija de Miguel Ángel Cherutti ya había participado del "Cantando 2020".

Otros ex participantes del reality conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández la reconocieron al instante al verla en pantalla una vez más y dejaron ver su indignación en redes sociales. Nell Valenti y Melina de Piano apuntaron contra la joven ya que a ellos la producción no les permitió presentarse en el nuevo programa.

.

"Bianca Cherutti estuvo en el CANTANDO 2020, y ahora en LA VOZ - TELEFE. A mí me llamaron los produs de La Voz por teléfono para avisarme que por eso mismo, NO PODIA SER PARTE... venimos bien", disparó Valenti en Twitter. Mientras que su novia, de Piano apuntó: "Ah Bianca Cherutti estuvo en el 'Cantando' y también en 'La Voz'. Copaaaaaaaado eh. Estoy muy desilusionada en este momento… Qué triste lo que la tiene que remar un artista en este bendito país".

Mirá la participación de Bianca Cherutti en " La Voz Argentina"

Por otro lado, hubo quienes también sospecharon que su incorporación al certamen se trató de un caso de acomodo de parte de su papá. En medio de todo el revuelo, su hermana Antonella Cherutti salió a defenderla.

"Me cuesta mucho no ser honesta y la verdad es que me duele mucho que haya gente tan cruel y que exista gente tan cruel que tenga el dedo índice para juzgar a alguien que no conoce", reflexionó la joven en "Mitre Live".

Y destacó: "Mi hermana es una señora, no se prendió en ninguna, ella sabía que podía llegar a pasar, que los medios podían intimarla de acomodo por ser hija de una persona tan famosa en el país". Además contó cómo se toma los mensajes negativos: "A la gente que no deja buenos comentarios, les enviamos mucho amor y paz para que puedan convertir esa ira en amor pero me duele porque me ha pasado con mi padre".

"Mi hermana me va a matar por decir esto, pero yo le decía 'que hablen mal o hablen bien, por lo menos estás en la tele', van a escuchar sus canciones y sus covers“, cerró honesta.