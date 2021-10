A casi ocho meses de la muerte de Carlos Saúl Menem, arrancó la batalla por su herencia y Antonella Menem, la hija de Carlos Jr. y Amalia Pinetta, habló de algunos momentos que vivió que dejaron una huella en su ser.

En el marco del enfrentamiento legal que se encuentra atravesando con su familia y tras las desgracias que sufrió en los 11 años que luchó para ser reconocida por su padre, Antonella visitó " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD y contó algunos detalles de su travesía con su familia.

En la actualidad, la hija única del fallecido hijo mayor del ex presidente y Zulema Yoma no tiene relación con su clan: "Yo no trato con nadie de mi familia. Ya es algo que acepté, no voy a pedir más cariño. Ellos pensaban que solo pedía dinero".

Antonella Menem relató la terrible pelea que tuvo con Zulemita.

Además, Antonella reveló el insólito ataque que vivió a manos de su tía: "Zulemita me agarró de los pelos y me pegó cuando fui a ver a mi abuelo. Él era el único que me quería y que me reconocía. Siempre fue muy bueno conmigo. Él no llegó a conocer a mis hijos pero me pidió que lo llevara. Mi abuelo me abrazó y lloró. El entorno lo manipulaba. Todos saben que fue Zulemita".

"Recién a los cuatro años, mi papá se hizo cargo de mí. Mi abuelo siempre fue muy bueno con mi mamá. La trataba con excelencia. Ella nunca quiso buscar cámaras. Mi abuelo le decía de llevarme para alguna campaña política y ella le decía que no", recordó.

"Yo no puedo entender a Zulema. Con 33 años y siendo mamá, no puedo entenderlo porque si llego a perder un hijo haría lo posible para estar con sus hijos. Todas las noches hablo con mi papá. Yo siento siempre que tengo a mi papá al lado y que me acompaña en todo momento", cerró muy emocionada sobre el recuerdo de Carlos Jr.

