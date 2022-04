A pesar de que Jorge Rial y Romina Pereiro se encuentran separados hace varios meses, hasta el día de hoy siguen surgiendo diferentes teorías sobre el motivo de su ruptura. Al parecer el ex conductor de "Intrusos" tenía a varias mujeres detrás de él, una de ellas habría sido su amante, mientras todavía estaba casado.

Según expresaron las panelistas de "LAM" una de ellas habría sido Angie Balbiani. "Romina se habría enojado porque encontró un mensaje y un regalo, porque Angie había vuelto de viaje y le trajo un regalo especial a Jorge", dijo Pía Shaw.

.

Fue allí cuando Yanina Latorre agregó información que tenía guardada hace tiempo. "Lo que pasó es que Romina estaba super celosa. Yo tengo audios de Romina pute... a minas que hablan con Rial", dijo la esposa de Diego Latorre.

Y agregó: "Tengo un audio que parece que una, se ve que ella encuentra un mensaje o un chat, encontró algo. Entonces Jorge para demostrarle que no era nadie, la llama. Jorge está hablando por teléfono y le dice 'Che, deja de molestarme, me estás persiguiendo y me molestás' y de atrás se escucha, 'Pedazo de pu..., deja de llamar a mi marido, no molestes a los hombres casados', decía Romina".

Jorge Rial y Romina Pereiro el día de su casamiento.

Sin embargo, está no es la primera vez que relacionan al periodista con una mujer dentro de su matrimonio. Alejandra Quevedo también estuvo involucrada en el escándalo mediático y ambos salieron a aclarar que no sucedía nada entre ellos.

¡Mirá el video de Yanina Latorre contando sobre la supuesta amante de Jorge Rial mientras estaba casado con Romina Pereiro!