Embarazada de ocho meses, Anita Pauls decidió no vacunarse contra el coronavirus hasta el nacimiento de su beba. Pese a que le dijeron que era de riesgo por estar embarazada, la actriz descartó aplicarse la dosis ya que reveló que podría afectar la salud de su hija.

“Mi médica me dijo que me vacune porque las embarazadas tienen más riesgo de morir, somos como alto riesgo”, contó en comunicación con Juan Etchegoyen por “Mitre Live”. Además reveló que su pareja, Brian, sí se inoculó.

.

La bailarina está instalada en Estados Unidos junto al joven y futuro padre de su hija pero advirtió que al momento de sacar su turno “tenía que firmar un montón de papeles que decían que la vacuna no estuvo probada en embarazadas, así que si el bebé sale con anomalías o alguna deformación no se hacían cargo”. “Ya leer todo eso…”, reflexionó la hermana de Nicolás y Gastón Pauls.

Anita Pauls embarazada junto a su pareja

“La vacuna es para protegerte a vos, ahora si vos querés seguridades con respecto a que tu bebé no le pase nada a largo plazo eso no te lo va a decir nadie porque la vacuna acaba de ser inventada”, explicó. Y reconoció que priorizó el bienestar de su pequeña: “Nadie te va a poder asegurar que eso no va a tener efecto en tu bebé, prioricé que no le pasara nada a ella”.

Además destacó que hasta que se pueda vacunar sin arriesgar la salud de la niña en camino tomará las precauciones para no contagiarse de coronavirus. “Y si yo me contagio no le va a pasar nada malo”, cerró.