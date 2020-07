Gastón Pauls estuvo en boca de todos cuando declaró que forma parte del movimiento "terraplanista", es decir, que apoya la idea de que la Tierra es plana. Tras los fuertes cuestionamientos que le llovieron por sus dichos, su hermana Anita lo defendió.

"Yo no salí de la Tierra para ver si es redonda", había dicho el actor y su frase generó gran polémica. Incluso tuvo mucha repercusión en las redes sociales donde los usuarios criticaron al protagonista de "Todos contra Juan".

.

Tiempo después, desde Los Ángeles, la joven actriz recordó aquel episodio y aseguró que la declaración de su hermano se trató de "una invitación a preguntarse cosas que se dieron por hechas, que se enseñaron, como los próceres, como (Juan Manuel de) Rosas, como todas las cosas que se tienen héroes y cómo se contó la historia".

En ese sentido, la actriz de "Argentina, tierra de amor y venganza" reflexionó sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y expresó: "Más allá de si la Tierra es plana o redonda, me parece que la Tierra está en un momento tan tremendo que no importa como se vea. Tratemos de cuidar lo que hay adentro. No nos está funcionando la forma y conociéndolos a ellos va por ahí...".

La actriz participó de "ATAV", que está de nuevo en pantalla.

"Por algo somos veganos, por algo nos importa el medio ambiente y por algo la cuidamos. No me importa si la tierra es redonda o plana", sostuvo convencida la hija de Mirta Busnelli. Además, destacó: "Mi mamá me pregunta si Gastón es terraplanista. Ponele que él piensa eso ¿y? Hacé tu vida. No va a modificar nada si la tierra es redonda o plana", resaltó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

Anita Pauls desmintió que vio a su hermano Gastón tomando cocaína

Tiempo atrás, la artista brindó detalles de la fuerte adicción a la cocaína que sufrió su hermano. Sin embargo, debió aclarar que ella nunca lo vi consumiendo. "Dije que Gastón consumía cocaína y el título fue 'lo vi a mi hermano tomar merca' y nunca lo ví. Es importante ir a la fuente", remarcó respecto a la repercusión que generó en varios medios.

"En mi vida vi a mi hermano consumiendo cocaína, yo lo que dije es que consumió, nunca lo ví. De hecho me enteré tiempo después cuando estaba recuperado. Y fue una sorpresa", concluyó.