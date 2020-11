Aníbal Pachano visitó, este sábado, "El run run del espectáculo" y se refirió a los medidas de prevención que utiliza para evitar el coronavirus.

"Soy un paciente de riesgo y tengo todos los recaudos pero no por la pandemia sino por otros motivos. Sin embargo, estoy perfecto de salud", expresó el artista.

Luego contó qué le parece la nueva modalidad que tomó el Gobierno para que la gente pueda volver a sus actividades: "Está bueno salir con los cuidados. Yo creo que hay que acostumbrarse de vivir con esta pandemia porque viene para rato. Pienso que no se va a solucionar de un día para el otro. No vamos a poder estar otro año más paralizado. Hay aprender a cuidarnos".

Luego, el ex jurado del "Cantando" relató que cuando el covid-19 llegó al país se encontraba en Chile trabajando y debió buscar varias maneras para poder regresar. "Llamé a Aerolíneas Argentinas pero no había cupos así que la productora Laflia me pagó el viaje de vuelta. ¿Si tenía miedo de quedarme en Chile? No, me hubiera quedado encantado", manifestó en el ciclo de espectáculos.