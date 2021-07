Aníbal Pachano hizo fuertes declaraciones sobre la pandemia de Coronavirus en nuestro país, a varios meses de haber transitado la enfermedad. El coreógrafo, que criticó varias veces al gobierno de Alberto Fernández, ahora apuntó contra el programa de vacunación.

En una entrevista habló sobre las secuelas que le dejó la enfermedad y aseguró que perdió pelo, tuvo brotes en la piel y molestia estomacal. “Igual intento tomarlo desde un punto positivo sin entrar en la paranoia constante de estar aislado todo el tiempo, creo que no hace bien", indicó.

"Uno tiene que estar bien de la cabeza para poder estar bien del alma y cuando sucede, tranquilizarse y transitarlo desde un lugar que no sea el miedo porque es el peor consejero de cualquier enfermedad, sea el covid, el HIV, el cáncer, una metástasis en el cerebro como la que tengo”, dijo con ánimo optimista en una nota con Gente.

A mediados de 2020, Aníbal se encontraba en Chile, y desde allí hizo grandes críticas al Gobierno Nacional. En aquel momento sostuvo que "no iba a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente”, cuando se había dictado el aislamiento estricto.

"Cuando hice la declaración, escuché que el Ministro de Salud (Ginés González García por ese entonces), decía que el virus acá no iba a llegar porque estábamos más lejos de China. Una gran brutalidad. Una payasada más de la Argentina”.

Sobre ello, recordó: “No me equivoqué mucho. Se me vinieron todos encima, me castigaron, pero no se encerró la cabeza del grupo político. Transforman la vacuna en un acto político, en vez de un acto de salud, de cuidado, sin importar cuál es la bandera política que tenés".

"Cuando hice la declaración, escuché que el Ministro de Salud (Ginés González García por ese entonces), decía que el virus acá no iba a llegar porque estábamos más lejos de China. Una gran brutalidad. Una payasada más de la Argentina”, prosiguió.

.

También opinó sobre la actualidad argentina: “Es un ciclo constante de la no resolución. La política tiene que mirar lo que le está pasando a la gente. No se puede jugar con la vida, con el bolsillo y la economía de las personas, con el trabajo o con su salud mental".

"Ahora en la provincia están abriendo las escuelas porque tienen que ganar votos. Quieren seguir dando planes para hacer más burros”, finalizó.