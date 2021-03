"Los Mammones" se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la pantalla de América TV. Su conductor, Jey Mammon, logró conjugar un formato donde las figuras de la farándula argentina que lo visitan cada noche se sienten cómodos para revelar sus secretos mejores guardados.

En un mano a mano imperdible con Aníbal Pachano, el humorista logró que el coreógrafo habló sobre aspectos desconocidos de su vida íntima y dejó a todos boquiabiertos con sus declaraciones.

.

Entre las preguntas del picante cuestionario, el artista lanzó un “sí” cuando le preguntaron sobre si se animaría a implantarsea un chip sexual. De todos modos, aclaró que no tiene el famoso dispositivo que se han puesto figuras como Carmen Barbieri, Catherine Fulop y Mónica Farro.

“¿Tenés Tinder o tuviste?”, indagó Jey. A lo que el entrevistado respondió pícaro: “No… perdón, ¡sí! Y me lo borré rápidamente. Tuve como una media conversación y dije ‘es mejor que me vaya’. ¿Si me lo creé con mis fotos? No, no. No sé qué puse. No dije que era yo, ni se te ocurra. Entré a joder un rato”, reveló sobre su frustrada experiencia con la app de citas.