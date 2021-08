La semana pasada, Aníbal Pachano debió ser internado y preocupó a muchos por su estado de salud. Sin embargo, luego se confirmó que el artista de 66 años se trató de una hospitalización programada para hacer quimioterapia, porque un nuevo tumor había despertado dentro suyo. Ahora, en "Intrusos", el artista dio detalles de su tratamiento y lucha contra el cáncer.

Pachano lucha contra el cáncer desde hace cuatro años, cuando un tumor de pulmón hizo metástasis en el cerebro. El coreógrafo estuvo internado varios meses y su recuperación fue milagrosa, según contó él mismo, ya que los pronósticos dados por sus doctores no eran los más alentadores.

Hace unos días, llamó la atención que vuelva a internarse, y tras confirmar que era una hospitalización para someterse a quimioterapia, ahora Aníbal contó en detalle cómo se trata y cuál es su estado actual de salud.

El coreógrafo declaró estar “cero kilómetro” en charla con "Intrusos", aunque expresó que tuvo que empezar un nuevo tratamiento porque se le inflamó uno de los tumores de la parte motriz.

"No sabemos por qué, pero se volvió a despertar. Entonces, empecé un tratamiento y durante algunas semanas voy a internarme para que me coloquen el medicamento. La verdad es que me interno para estar tranquilo, para que el medicamento entre perfecto y esté controlado”, detalló con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

También contó que el martes comenzará con otra fase de quimioterapia con le funciona my bien. "Ese medicamento logró hacer desaparecer cosas que estaban en el organismo, como por ejemplo en el pulmón. Ahora, en el pulmón no figura nada, solo esta inflamación”, contó, muy esperanzado.

El padre de Sofía Pachano contó que decidió tratarse luego de notar que las cosas se le caían de las manos: “Primero pensé: ‘¡Qué tonto!’, hasta que después pensé que algo podía no estar bien. Yo, en realidad, había empezado un tratamiento que se interrumpió cuando me fui a Chile y porque después apareció una neumonía bilateral”.

"Me pongo siempre positivo y le transmito a la gente que hay que ser divertido. Hay que poner música, me divierto con ciertas cosas. Eso ayuda a salir adelante”, expresó sobre su ánimo, tan importante en estas situaciones.