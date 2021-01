"Los influencers son unos pesados, uno peor que el otro. Viste, como que no tienen cerebro, neuronas cero", arrancó filoso Aníbal Pachano para dar introducción a una lapidario descargo contra aquellas personas que se dedican a trabajar en las redes sociales.

"Martín Cirio se lleva el general. Se fue a Turquía ahora...", prosiguió el artista en referencia a La Faraona, quien en los últimos meses estuvo en el ojo de la tormenta tras ser acusado de "apología a la pedofilia" por varios tuits viejos que salieron a la luz y despertaron la polémica.

"Están patinando varios", sostuvo convencido el coreógrafo en diálogo con "Intrusos". Por otro lado, al ser consultado por Lizardo Ponce advirtió: "Lizardo en un momento estaba piola, cuando conduce el programa o hacía sus videos solos en pandemia, pero después hizo mucho bardo para el contexto de un chico de veintipico de años".

"Si querés ser artista tenés que laburar y estudiar. Creo que no son nada, son la nada misma. No me aportan nada, te lo digo como viejo. (...) Estamos en un país lleno de burros donde la cultura pasa a un segundo plano", expresó durísimo.

Y argumentó: "Hacen teatro y lo llenan hablando pelotu..., como Cirio cuando entró a la televisión y la agredió a Laura Fidalgo. Nos miramos con (Marcelo) Tinelli y dijimos '¿what?' (¿qué?)".

Aníbal Pachano apuntó contra La Faraona.

Tras recordar cuando el mediático le regaló a la bailarina un enema en "ShowMatch", cerró: "No tiene carisma ni imagen, es un maleducado. Desagradable y violento, el enema se lo tendría que poner él para lavarse la cabeza".