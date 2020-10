Mica Viciconte se presentó en en " Cantando 2020" para la ronda de tríos junto a su compañero Alito Gallo y el artista Ariel Pucheta. La canción que eligieron fue "Mentirosa" de Ráfaga, pero no logaron convencer al BAR.

Al momento de la devolución de Aníbal Pachano, la novia de Fabián Cubero se indignó con las palabras del jurado.

"No me vas a empezar a cuestionar si miré el show o no porque me lo miré todo. Te quiero decir que sos atrevida", expresó el bailarín. Luego ironizó: "No sos María Callas, ya lo sabemos. Sos más bien María Caladora".

Aunque Aníbal le aclaró a Mica que se trataba de un chiste, ella comentó furiosa: "No tengo humor con usted porque no nos conocemos. Me parece de mal gusto".

Rápidamente, Pachano le contestó: "Si no tenés sentido del humor, punto para abajo. Tenés ganas de pelear porque viniste a eso. Te voy a comprar un manual del humor. Por eso no vas a crecer, porque no escuchás". Sin filtro, Viciconte concluyó: "Me encanta el profesionalismo... esto es una falta de respeto".

¡Mirá el tenso cruce!