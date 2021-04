Tras su detención por la muerte de un hombre en su clínica, Aníbal Lotocki llegó al Penal de Ezeiza. Mientras espera que la Justicia avance en el caso, se conocieron datos sobre su estado anímico y que estaría amenazando a través de terceros a la familia del hombre fallecido.

La causa, que hasta ahora tiene la carátula de “Averiguación causales de muerte”, es por el fallecimiento de su paciente, Cristian Adolfo Sánchez, de 50 años. Aunque hay varias versiones sobre lo ocurrido, se esperan los resultados oficiales de la autopsia.

El rumor más fuerte que circula es que el paciente habría sido mal intubado y eso derivó en un paro cardiorrespiratorio.

El médico, que ya cuenta con varias denuncias por mala praxis y tiene el testimonio en su contra de figuras como Silvina Luna, Pamela Sosa y Virginia Gallardo, está internado en el hospital que se encuentra en el Penal de Ezeiza.

Según contó Pia Shaw en "Los ángeles de la mañana", está a la espera de los resultado del hisopado, protocolar en su entrada al presidio. Además, la periodista contó: "Le van a entregar su ropa. Está con una depresión".

"En este momento está con un camisón antisuicida, de friselina, los que te dan en los quirófanos. No quiso desayunar el día de ayer, desayuna alrededor de las 19, está con resguardo y tiene un celador para él", continuó.

Desde el lunes será trasladado y seguramente irá al pabellón conocido como Prisma, a donde van pacientes psiquiátricos y en rehabilitación de adicciones.

Allí tendrá varios compañeros famosos: El cantante Pity Alvarez, el anestesista Gerardo Billiris, Camus Hacker, y el ex baterista de "Callejeros", Eduardo Vázquez, quien asesinó a su novia.

También en "LAM", Cinthia Fernández contó que la pareja de su paciente fallecido estaba siendo amenazada telefónicamente desde numeros desconocidos.

"Me amenzaron por teléfono, estamos con miedo, esta basura sabe mi dirección, a qué me dedico, sabe todo. Tiene mucho poder y dinero. No tenés dimensión el nivel de mafia que hay con este tipo", le dijo por mensaje Romina, novia de Cristian Sánchez.