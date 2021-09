Angie Balbiani tiene una larga carrera mediática y participó de varias novelas de Cris Morena como actriz. Sin embargo, muchas veces en los programas de chimentos se suelen referir a ella como "la amiga de Pampita", por lo que la ex panelista decidió cobrar regalías por esa frase.

“Es imposible que me moleste. Siempre en este medio se busca que se diga de forma peyorativa, pero es como que en el colegio de mi hijo me digan ´la mamá de Bautista´; sí, soy la mamá de Bautista”, comenzó en diálogo con "Intrusos".

"Si me lo estás queriendo decir para bardearme, me rompe, pero porque vos sos bardero, pero no tiene nada de malo que me digan así. Ahora registré la marca; registré las dos: Angie Balbiani y ‘la amiga de Pampita’, por las dudas; así que las otras amigas se quedaron sin un mago porque lo registré yo”, sorprendió a todos al revelar que va a ganar dinero cada vez que digan la insólita frase.

En ese sentido, la propia Pampita no se vio sorprendida por el accionar de su amiga: “Ella es vivísima con las redes. Siempre nos enseñaba a todas las del equipo y nos decía: ‘Mirá, hacé esto,‘hacé lo otro, ponele este hashtag, ponele este filtro porque quedás primera en la lista del mapita’. Sabe todo”.

“Ahora a mi amiga Luciana Pizzolorusso le dicen ‘la madrina de la hija de Pampita’ y a Robert ‘el marido de Pampita’, entonces ellos también pueden hacer su negocio. Nunca se sabe qué puede pasar, puede ser un tesoro que está por venir, así que todos lo tendrían que registrar”, finalizó la jurado de "ShowMatch: La Academia" al

