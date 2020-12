La relación entre Pampita y Angie Balbiani creció a través de los años y hoy la panelista es una de las mejores amigas de la modelo.

Tbajaron juntas " Rebelde Way" cuando la esposa de Roberto García Moritán hizo una pequeña participación en la tira juvenil de Cris Morena. Sin embargo, la vida y la relación de sus hijos Benjamín y Bautista las acercó hasta volverse grandes confidentes.

Pese a los años de amistad que las unen, Balbiani no dudó en criticar los dotes actorales de la conductora de "Pampita Online" al recordar una escena de la ficción protagonizada por Luisana Lopilato, Felipe Colombo, Camila Bordonaba y Benjamín Rojas hace 20 años atrás.

Durante la noche de "PH, Podemos Hablar", Andy Kusnetzoff propuso a sus invitados acercase al punto de encuentro y Ángeles dio un paso al frente. En ese momento se transmitió en pantalla la aparición de Pampita en "Rebelde Way" y el presentador exclamó: "¡Participación estelar de Pampita!".

Pampita interpretó a una profesora de baile en " Rebelde Way".

Y la ex "Intrusos" disparó irónica: "No sé cómo no le dieron un Martín Fierro por esto". "Yo la conocía a Caro cuando ella vendía ropa en un local porque mi hermana era la mejor amiga de una compañera del local de ella", recordó sobre el origen de su relación.

"Después yo empecé a trabajar en ' Rebelde Way', Caro entró y la acompañé. Pero nos hicimos más amigas cuando nacieron nuestros hijos. Bautista tiene un mes más que Benjamín, mi hijo. Entonces íbamos a la misma plaza, a la misma clase de música y ahí armamos un vínculo que no se rompió más", detalló.