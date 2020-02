La semana pasada trascendió que Angie Balbiani quedó desvinculada del panel de " Intrusos" por supuestos celos de Romina Pereiro, esposa de Jorge Rial.

Según Yanina Latorre, la panelista "beboteaba" al conductor y la nutricionista se enteró. Es por eso que, la amiga de Pampita quedó desafectada del programa. Al ser consultada por esta versión, Angie contestó tajante: "No me consta, prefiero pensar que no tenía que seguir”.

Además, en "Los Ángeles de la Mañana", aseguró: “La conozco de cruzármela”. En cuanto a si la saluda, respondió: “Y… lo cortés no quita lo valiente. Yo no tengo por qué no saludar”.

Sobre si le molestó ser la única integrante del ciclo que no fue invitada a la boda de Rial y Pereiro, expresó: “No tenían por qué invitarme. No me molesta. Fue raro… pero no me molesta”.

Además, sobre las versiones que aseguraban que la habían contratado por su amistad con la modelo manifestó: “No, prefiero que me contraten por ser la amiga de Pampita que por otras cosas. Cada uno tiene un mote por diferentes cosas y me parece mucho más digno ser amiga de que otra cosa”.

Luego, la cronista contó que detrás de cámaras, Balbiani le dijo: “Con lo que estaba enojada fue con esto de que se dio a entender de que beboteaba a Rial. Me dijo ‘yo estudié periodismo, trato de hacer todo con el mayor profesionalismo y al final en este medio siempre van a decir que te acostás con alguien’”.

Además informó: “A mí me cuentan que se cruzan mucho en los pasillos de la productora KZO, donde trabajan las dos, y que Romina no la saluda, se hace la tonta”.