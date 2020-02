En el marco de los 20 años de " Intrusos" en la pantalla chica, Jorge Rial anunció que invitará a todas las personas que fueron parte alguna vez del ciclo. Pero como parte de la renovación del programa, parece que desvincularán a Angie Balbiani del panel. Entre las razones se encuentra una cuestión de celos por parte de Romina Pereiro, esposa del conductor.

Según trascendió, la ex " Rebelde Way" no tomó muy bien la noticia de su salida. La novedad la hizo pública Yanina Latorre en "Los Ángeles de la Mañana", donde aseguró que "hubo muchos problemas y muchas internas" con la comunicadora.

Ante la consulta de Ángel De Brito si los celos tenían que ver con el parecido de la actriz a Loly Antoniale, Latorre respondió: "Romina cree que ella lo bebotea".

Angie Balbiani logró ganarse un lugar en " Intrusos".

"Ya Rial venía como anunciando el tema. A Angie la contrataron por ser amiga de Pampita, porque es nueva en el tema del panelismo, y la terminan echando por amiga de Pampita, porque nunca pudo separar el aire de la vida. No le pedían que vaya y la critique, pero sí que traiga data y que ayude, que les lleve un audio o un video", disparó la ex de Diego Latorre.

Además, recordó que la periodista no fue invitada al casamiento de Rial: "Había un rumor muy fuerte el año pasado sobre que a la esposa del conductor no le cae bien Angie".

"Romina, quien era la que confeccionaba la lista, para marcar bien la diferencia terminó invitando a Guido Zaffora, que era nuevo en el panel y que ni siquiera se había ofendido, y ella no fue invitada".

Angie Balbiani ya tiene nuevo trabajo

Después de poco más de dos años en el piso de " Intrusos", Angie Balbiani sería desvinculada del ciclo y podría ser trasladada al programa de Moria Casan, "Incorrectas", también por el canal de América, según las últimas versiones.