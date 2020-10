Los fanáticos de los programas gastronómicos se encuentran en un momento de emoción ya que se produjo un intercambio virtual entre participantes de dos grandes realities de la cocina: " MasterChef Celebrity" y " Bake Off Argentina". Los protagonistas de esta cómica situación son Leti Siciliani y Ángelo Pedrazzoli, luego de que el cocinero revelara que está enamorado de la famosa.

“Vamos Leti, te amo”, escribió el joven en la red social, uno de los concursantes más populares del programa que condujo Paula Cháves para buscar a "El Gran Pastelero". La hermana de Griselda Siciliani se mostró sorprendida y respondió al tuit: “¿Qué? ¿Cómo? ¿Esto es real? No juegues con mis sentimientos”.

Ke ? Cómo ? Esto es real ? No juegues con mis sentimientos . — Leti Siciliani (@LetiSiciliani) October 6, 2020

El querido pastelero no tardó en responder y confirmar que su tuit iba dirigido a la actriz: "Te juro que es real Leti". El cruce entre las estrellas se viralizó, creando una amistad entre los cocineros, a tal punto que Pedrazzoli mostró que Siciliani le reaccionó a una historia de Instagram: "¿Y ustedes pobres?".

Te juro que es real Leti https://t.co/RyQZ4wGcQC — Angelo Bake Off (@AngeloPedra16) October 6, 2020

Y ustedes pobres? pic.twitter.com/LtcRmmVCQI — Angelo Bake Off (@AngeloPedra16) October 13, 2020

A pesar de este intenso cruce virtual, la participante de "MasterChef" le confirmó a Ciudad que tiene novia: “Estoy en pareja. No sabría decir hace cuánto estamos juntas. Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que yo tengo una profesión, mi pareja otra, y que no le interesa mostrarse ni nada. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos estamos bien. Elijo no mostrarla, porque además ella no tiene ganas de que la muestre”.

