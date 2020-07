@Perez_daro

Enfocada en su carrera musical, Ángela Torres acaba de lanzar “Guapo”, single que forma parte de su primer EP, “La niña de fuego”, y que ya cuenta con más de un millón de visitas en YouTube.

Sorpresivamente, Ángela reapareció en televisión este martes a través de un video que emitieron en el " Cantando 2020". Allí expresó algunas palabras de aliento para su amigo Lizardo Ponce, antes de que interpretara "Nada fue un error" de Coti Sorokin en el certamen de canto.

.

No obstante, Nacha Guevara, una de las jurado del reality, no tuvo pelos en la lengua y calificó la performance con un 4. Ante el pedido de mayores explicaciones por parte del influencer, Nacha fue aún más lapidaria y lo criticó por "frívolo y superficial". Fueron tan pesadas las críticas de Guevara que Ponce no pudo contener las lágrimas al aire.

Al respecto, Torres opinó: “No sentí que lo hayan matado. Uno va a cantar y de repente a hacer algo que no es conectar con uno mismo sino algo que es más superficial y de exponerse. Quizás en ese momento, justo se encuentra con Nacha, que es una genia y que tiene el ojo re contra afilado. Ella te tira una cosa re profunda cuando vos estás en otra sintonía y te deja un poquito en jaque porque te mete con algo súper personal, cuando vos estás yendo para divertirte y jugar un rato”.

Y agregó: “Igual lo vi sensible y genuino a él. Estaba a corazón abierto. ¡Lo banco! Espero que pueda reírse, entender las cosas que son partes de un show y que se pueda divertir”.

¿Pudiste darle algún consejo?

Lo único que puedo decirle es que disfrute, que enfoque sus energías en divertirse y ya, que no se enganche porque hay muchas cosas que están armadas para que nos enojemos o nos pongamos chistes, para armar el show. Está bueno estar fuerte ante eso, hacer oídos sordos ante estas cosas.