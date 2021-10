La llegada de “La 1-5/18” significó el regreso de la ficción nacional a la televisión abierta desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Eso generó mucha expectativa, por lo que tuvo muchos ojos encima durante las primeras emisiones.

Si bien recibió muchas críticas por la manera en que abordan la pobreza que se vive en los barrios marginales, las mediciones del rating hacen que sean un digno competidor para “Doctor Milagro” de Telefe. Incluso, hubo noches que superó a “Bake Off 2021” en los minutos que comparten el aire.

.

Uno de los puntos fuertes de la serie de Polka es la aparición de varios personajes que cayeron muy bien y uno de ellos es Gina, interpretado por Ángela Leiva. Desde su participación en el Cantando 2020, la artista tropical tiene mucha presencia en la televisión y por eso fue entrevistada por Marcela Coronel en “Mientras Tanto”, su programa radial.

Su personaje vive un enamoramiento de Bruno (Gonzalo Heredia), con quien tienen un hermano en común, por lo que aparece como un amor prohibido. “Se va a mostrar un empoderamiento de ella que es muy interesante de ver. Sé que tengo mucho público femenino y siempre tuve la bandera de la lucha contra la violencia de género”, explicó la cantante.

Ángela Leiva y Agustina Cherri, juntas.

Algunos rumores marcaban cierta tensión con Agustina Cherri, una de las protagonistas de “La 1-5/18”. Leiva respondió sobre dichas versiones: “Me estoy enterando por vos que me enfrentan con ella, no lo había notado. Lo vivo con mucha naturalidad el compañerismo que tenemos con Agus, es tan divina ella”. Además, explicó: “Es muy cercana a los que nunca actuamos. Ella la tiene atada, es la mejor compañera”.

“Estamos las dos muy lejos de esos comentarios. Pasa que en la historia de la novela, las historias principales son el triángulo Agustina, Esteban Lamothe y Gonzalo. Y apareció Gina, una mina que va para adelante. Creo que la rivalidad en las redes la arman por los personajes”, finalizó la flamante actriz.