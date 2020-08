"Recién la coach decía que ellos están aprendiendo a moverse y cantar. En este ritmo no es excusa. Es el ritmo donde ellos deberían dar clases a los demás", disparó Karina "La Princesita" antes de revelar su puntaje para Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.

Sus fuertes críticas ante la interpretación de "Fuera", tema de su autoría, en la pista del " Cantando 2020" reavivó su tensa relación con la cantante. En ese sentido, Ángela no perdió la oportunidad de responderle en diálogo con " CM Xpress" y apuntó: "El jurado no entendió muy bien a dónde fuimos porque no entendieron que la cumbia también puede ser romántica".

"A veces parece que todos están mirando un canal distinto. Eso nos pasó el lunes... nos pedían que cantáramos un carnaval carioca y no daba", arremetió la cantante de "Amiga Traidora" sobre las devoluciones de Pepe Cibrián, Nacha Guevara y Moria Casán.

En comunicación con el conductor del ciclo, Walter Leiva, la referente de la movida tropical remarcó: "Trabajamos mucho en la puesta en escena. Lo ideamos todo nosotros. Teníamos miedo que no se entendiera y por tener miedo pasó eso, que no se entendió".

En cuanto a su encontronazo con Karina, reveló: "Por la vorágine del programa en vivo no habíamos tenido oportunidad de cruzarnos, pero ayer nos cruzamos por primera vez, nos saludamos y está todo bien".

Además, buscó bajar la presión sobre su mala relación al considerar que "el tema terminó ahí". En ese sentido también contó que las presentaciones para el certamen demandan "mucha preparación por el armado del show".