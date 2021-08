En la noche del jueves Ángela Leiva se despidió de la pista de " ShowMatch: La Academia" con el despliegue de su última performance junto a Brian Lanzelotta, quien participó como invitado en la salsa de a tres. La joven explicó el motivo de su baja y no pudo evitar quebrarse al aire.

"Ya estaba llorando antes de entrar", confesó la cantante y continuó: "No tengo palabras, ya estaba lagrimeando. La pasé muy bien acá". Si bien en caso de ser sentenciada al duelo, la artista deberá volver a la pista, por el puntaje que recibió del jurado todo indicaría que ya pasó a la siguiente ronda donde será reemplazada por Noelia Marzol.

.

La artista confesó: "Fue una decisión muy difícil. Aunque parezca que tiro todo por la borda, no fue así. A veces hay que tomar decisiones en la vida, es parte del crecimiento también personal. En muchos años de mi vida no tomé decisiones y la padecí".

En cuanto a los motivos de su salida del programa explicó: "Yo quiero venir y pasarla bien. También siento que no estoy al cien por ciento con mis compañeros, eso me pone en desventaja y no quiero faltarle el respeto a nadie".

De todas formas prometió que volverá al estudio a cantar si es invitada por Marcelo Tinelli y garantizó que presenciará el debut de Noelia en el certamen.