¿Nació el amor en " La Academia" de "Showmatch"? Según varios indicios, habría nacido el amor entre Ángela Leiva y el productor Francisco Caivano. Los integrantes del reality intercambian mensajes de texto hasta altas horas de la noche y esta noticia no la desmintieron. Es por eso que Marcelo Tinelli enfrentó a los dos jóvenes en su certamen y les pidió leer los mensajes de ambos.

Pero el conductor fue más lejos e hizo que la artista le dedique un tema romántico a su candidato. Lejos de intimidarse, Leiva agarró su micrófono e interpretó la versión en castellano de "Pero me acuerdo de ti" de Christina Aguilera.

.

"Le puedo cantar una canción… ¡Le he cantado a cada uno, cómo no le voy a cantar a Fran! Es muy buen compañero, aunque no lo conozco mucho", expresó la participante. Luego entonó la popular melodía mientras le tomaba la mano a Caivano.

¡Mirá el especial momento entre Ángela Leiva y el productor Francisco Caivano en " ShowMatch: La Academia"!

.