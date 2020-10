Las idas y vueltas entre Cinthia Fernández y Martín Baclini son constantes, y nadie sabe, ni siquiera ellos, si van a reconciliarse. Mientras tanto, sus cruces en la televisión son vistos por millones de personas.

En una visita a "Los ángeles de la mañana", el dúo protagonizó un gracioso momento donde el conductor del programa, Ángel de Brito, tuvo que intervenir para imponer un poco de orden en el piso.

Ángel de Brito tuvo que mediar entre Cinthia Fernández y Martín Baclini

Invitados para hablar sobre su participación en el "Cantando 2020", el empresario fue consultado por su opinión sobre Nacha Guevara pero la madre de tres nenas no lo dejó meter bocado: "No sé qué es peor, Martín, si tener a Nacha en contra o a Cinthia en contra".

"No, este Cantando 2020 es especial...", comenzó Baclini pero no pudo terminar porque la modelo volvió a interrumpirlo: "A las dos". "Te dan todos", observó Ángel frente a la situación.

Ambos están participando en el "Cantando 2020"

Nuevamente, Fernández quiso chicanear a su ex novio y usó la ironía para remarcar su paso por ShowMatch en el 2019 y en 2020: "¿Vos no querías estar en Ando por un sueño?". Sin comprender el sentido de la oración, el participante mostró su confusión: "¿En qué?". "Primero aceptaste el Bailando y ahora aceptaste el Cantando", manifestó la angelita.

"Dejalo en paz, Cinthia", determinó De Brito al notar que el tema cambió completamente. "No empecé a hablar y ya me está pisando", se quejó Baclini sobre el comportamiento de su ex pareja. "Es el momento de él. Dejalo. Es el momento de él", defendió Karina Iavícoli, mientras que Andrea Taboada hizo una premonición: "Ustedes dos van a terminar dentro de poquito tiempo juntos. ¿O no?".

