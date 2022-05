Luego de la gala de los Martín Fierro 2022, los famosos decidieron ir a un boliche cercano al Hilton de Puerto Madero. Allí se los pudo ver bailar y disfrutar de la noche porteña. Lo que más llamó la atención fue el baile de Ángel de Brito y la China Suárez, luego de su eterna pelea por el escándalo que hubo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Fue en "LAM" donde el exjurado de "ShowMatch: La Academia" reveló su encuentro con la expareja de Benjamín Vicuña. Allí dijo que alguien se acercó a saludarlo y no reconoció a la actriz, en ese instante ella le dice: "¿Por qué me odias?". A lo que le periodista el responde: "No sos tan importante como para que te odie".

Ángel de Brito dijo que estuvieron hablando un rato y le dijo que era muy soberbia, a lo que ella no lo creía así. Luego de la "reconciliación", "la China Suárez no se me despegaba", dijo el conductor de "LAM". Sin embargo, su amistad con la modelo duró poco.

Yanina Latorre advierte que la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio le mandó una carta documento a ella y al conductor del programa por las cosas que dijeron durante el WandaGate. Las "angelitas" quedaron sorprendidas por la noticia y no podían creer lo poco que duró la paz entre ambos.

La China Suárez bailando con Ángel de Brito en la fiesta de los Martín Fierro 2022.

Ante la noticia que dio la esposa de Diego Latorre, Wanda Nara se comunicó con Ángel de Brito y le brindó su apoyo. En un mensaje dijo: "Yo te salgo de testigo en el juicio".

¡Mirá el video de Ángel de Brito contando su encuentro con la China Suárez en el After Party de los Martín Fierro 2022!