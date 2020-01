La enemistad entre Jorge Rial y Luis Ventura comenzó en 2014 cuando el conductor echó a su panelista y amigo de "Intrusos".

En los últimos días, Rial aseguró que invitaría a su colega al programa para celebrar los 20 años. Sin embargo, Luis habló con DiarioShow.com y aseguró que no recibió ningún llamado. "¿¡Eso dijo!? Yo siempre me entero por terceros de las ideas que tiene, si me quiere invitar espero el llamado al lado del teléfono", aseguró.

Ángel de Brito, otro de los periodistas de espectáculos con más renombre, se metió en la discusión y reveló a quién de los dos prefiere.

"En el caso de Ventura, yo trabajé en América tres años y lo sé porque lo vi, lo quieren todos. A Ventura lo quieren todos. A Rial, no. Seamos sinceros, no hay que ser hipócritas. A Ventura lo quieren todos los conductores, más allá de la gente que trabaja en el canal. Rial tuvo una relación más complicada con todos sus colegas. Con Fantino, que una vez lo quiso cag… a trompadas, con Santiago del Moro tuvo muchas internas, con Pamela también", detalló el conductor de "Los Ángeles de la mañana".

Y agregó: "Luis es un tipo querido en general por todos los conductores. Es muy buen compañero, yo trabajé con él. Más allá de eso, el conflicto acá es que Rial lo echó más allá de si es buen o mal compañero. Luis siente que lo están cargando. Ventura no es un santo. Pero si me das a elegir me quedo toda la vida con Ventura".