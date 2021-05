A principios de mayo, Ángel de Brito viajó a Miami para vacunarse contra el coronavirus. Sus planes eran pasar una semana de vacaciones en la ciudad balnearia para luego regresar a la Argentina. Sin embargo, quedó varado al contraer la enfermedad.

Al momento de llegar al aeropuerto estadounidense para regresar a su país natal, el periodista debió realizarse un hisopado por protocolo antes de abordar el avión. Para su sorpresa, obtuvo resultado positivo y no pudo viajar.

.

Desde Miami continuó con la conducción de "Los Ángeles de la Mañana" por videollamada mientras permanecía aislado y guardaba reposo por el Covid-19. Finalmente y al cabo de tres días, el presentador obtuvo este jueves el alta médica.

Así lo anunció a través de sus redes sociales con un escueto mensaje en el que compartió el certificado con la firma del médico de la clínica. "Por suerte, llegó le día del alta médica! Fueron días complicados pero empiezo a recuperar la 'normalidad'", celebró.

Ángel de Brito tras recibir la vacuna contra el Covid.

El acta lo habilitó a salir del aislamiento y también a poder tomarse el vuelo para volver a la Argentina, por lo que en los próximos días de Brito regresará al país.

"El paciente fue revisado y no presenta síntomas compatibles con Sars Covid 2 Covid 19, el paciente ya no posee carga epidemiológica, no es contagioso, el paciente está autorizado para volar a partir de este momento", confirma el certificado.