La invitación a una fiesta a través de un audio que le hizo Fede Bal a El Polaco sigue trayendo repercusión. Lo que comenzó como un pícaro mensaje, se transformó en el motivo de crisis y separación del cantante y Barby Silenzi, y al parecer hay más aristas por descubrir en el conflicto que suscitó.

"Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada… Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Y las chicas que vienen… ay, Polaco. Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas”, se lo escuchaba decir a Bal en el mensaje que mostró hace unas semanas Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana".

Por los comentarios que hizo Bal, Barby se peleó con su pareja y se fue de su casa. Si bien la crisis duró solo un par de horas, ahora se conoció una súplica de Fede.

Cinthia Fernández, panelista del ciclo de De Brito, contó que se quedó afuera de la obra que compartía con Fede por no querer compartir ensayo con el hijo de Carmen Barbieri tras su supuesta participación en una fiesta clandestina. Y afirmó: “Cuando pasó lo de la fiesta del Polaco todos recibimos llamados para que los audios no se pasen, ¿o estoy equivocada?”.

En respuesta, De Brito reveló: “Yo recibí el llamado de Fede puntualmente. Me llamó y me dijo ‘por favor, no pasen el audio porque el Polaco todavía está en el programa y lo pueden echar’. Esa era la preocupación que tenía”.

Vale recordar que Ezequiel Cwirkaluk es semifinalista en " MasterChef Celebrity" y ya tuvo problemas cuando se contagió de Coronavirus y debió abandonar el programa por varias semanas.