Este miércoles, Ángel de Brito habló por videollamada con Dora, la madre de Yanina Latorre. Es que en el edificio en el que vive la mujer descubrieron que una vecina dio positivo en COVID-19, lo cual generó gran preocupación en la panelista y su familia.

En este contexto, el conductor de " Los Ángeles de la Mañana" decidió comunicarse con ella para saber cómo continuaba la situación. No obstante, en medio de la conversación, Dora reveló que sufrió una fuerte caída el viernes pasado mientras salía a caminar.

En otro tramo de la charla, el periodista le preguntó si cumplía con las medidas de prevención que se tomaron durante esta cuarentena. Al respecto, la madre de la "angelita" disparó: “Hago lo que quiero, qué me importa lo que hago. Sino les gusta, si yo lo hago igual. No me voy a quedar encerrada chicos. Déjense de joder”.

Luego, la comunicación se entrecortó y tuvieron que suspender la entrevista. Mientras tanto, Yanina acotaba por detrás y le reclamaba a su mamá: “Dora tocaste algo. Sabe apagar cosas”. Los comentarios de Latorre no gustaron al conductor y por eso le pidió que se callara: "Sh, apáguenla a Yanina”. A lo que ella solo llegó a decir: “No, no, es mi mamá”. “¿Y qué me importa? Es mi programa”, le retrucó De Brito.

Tras recuperar la comunicación, Dora retomó el tema y aseguró va a caminar por el Rosedal durante la tarde y que allí se encuentra con fanáticos de su hija. “¿Te insultan por cosas que dice ella?”, apuntó Ángel. A lo que la mujer sostuvo: “No, al contrario, me dicen que es una genia y que representa a la mujer. Me habla maravillas”.

“¿Cómo haces para callar a tu hija? Yo le tuve que apagar el micrófono directamente porque estaba insoportable”, indagó el comunicador. A lo que , sin pelos en la lengua, acotó: “Está insoportable”.

Por último, el presentador fue por más y le consultó sobre cómo hacía para que de chica se quedara callada. “De vez en cuando un tirón de pelos”, cerró pícara.