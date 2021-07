Mar Tarrés estuvo en el centro de la polémica por su pelea mediática con su ex coach de " ShowMatch: La Academia", Judith Kovalovsky, quien finalmente fue cambiada de equipo por la producción.

Sin embargo, antes de que se tomara esta decisión, la influencer renunció al reality e hizo un picante descargo en las redes en el que aseguró que sufrió "maltrato, censura y discriminación" tanto de parte de la empresa como de los medios ya que Kovalovsky está en pareja con el hermano de Adrián Suar, quien es dueño de Pol-ka y La Flia.

Superados los problemas, la modelo plus size volvió a la pista con una nueva coach y al momento de las devoluciones tras su baile, Ángel de Brito le dedicó unas tensas palabras: "Me encanta que estés acá pero no me gustan todas las pavadas que dijiste y que ahora parece que no... porque decís lo contrario".

El conductor le puso los puntos a la influencer.

"Vos y tu coach tuvieron el problema, se hizo público y se tienen que hacer cargo las dos. Vos tenés una tendencia a quedarte con lo malo, hablar de censura y discriminación", continuó el jurado de " La Academia".

.

Tarrés intentó explicar el motivo de su furioso descargo: "Me sentí mal y necesitaba hacer catarsis. Soy actriz pero no creo que me llamen de Polka después de esto. En tu programa me tratan mal".

"Tampoco te llamaban antes de Polka. Es horrible que digas que hay censura, trabajás de víctima y no tenés idea lo que es laburar en este canal. En mi programa, mis panelistas no te quieren porque la primera vez que viniste le dijiste a mi cronista que trabajaba de forr... Me parece que tenés que hacerte cargo de tus malas formas en vez de hablar de maltrato y discriminación", cerró el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" sobre la vez que Mar Tarrés insultó a Maite Peñoñori frente a las cámaras.