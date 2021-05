Luego de que se confirmara su escandalosa separación con Verónica Soldato envuelta en fuertes acusaciones de infidelidad, Horacio Cabak recurrió a la Justicia para imponer sobre los medios un bozal legal que impida la difusión de información sobre las internas en su matrimonio.

Pero este miércoles Ángel de Brito salió al cruce y cuestionó su decisión promovida por los abogados Fernando Burlando y Elba Marcovecchio. "Las cosas de a poco van volviendo a su sitio", anunció Cabak en sus redes junto a una copia de la resolución judicial.

Las cosas de a poco van volviendo a su sitio.



Gracias Dr. Fernando Burlando

Gracias Dra. Elba Marcovecchio pic.twitter.com/mdVPcHXLAd — Horacio Cabak (@HoracioCabak) May 3, 2021

Al conocer la medida cautelar del panelista de "Polémica en el Bar", De Brito disparó picante en "Los Ángeles de la Mañana": "Ayer leí algunas de sus declaraciones, la cautelar que supuestamente mandó a los medios. Quiero saber si Cabak es bolud... ¿o practica? ¿Es un acting?". En ese sentido aclaró que la medida judicial "no llegó a ningún lado", sino que solo fue compartida en las redes sociales.

"El que decidió hacer show con esto fue Cabak, que se sentó en 'Polémica' la semana pasada y ayer. Tiene derecho a proteger la vida privada y sus hijos, no hay duda, pero su propia exmujer fue la que me llamó a mi para que sea público", remarcó el conductor. Y apuntó: "Me parece que se equivoca en el tono, las formas, y tiene razón eso que le dijo Mariano (Iúdica) de ser altanero y eso de creerse el más pij... del mundo".

El escándalo mediático se hizo conocido luego de que el conductor de "LAM" revelara en forma pública la conversación que tuvo con Soldato donde ella reveló la infidelidad de su marido. Desde ahí se formó una bola de nieve cada vez donde no paró de salir a la luz nombres de las supuestas amantes de Cabak: Mariana Brey, Rocío Oliva y hasta la vestuarista Belén Lanosa.

Horacio Cabak y Verónica Soldato.

"Verónica se sintió traicionada, habló de una doble vida y de todo lo que quiso hablar. El tema se había terminado la semana pasada, nunca se mostró un chat, y eso lo debería dejar bastante tranquilo. Que no suena a amenaza, pero él sabe que se contó muy poco. Sí inventaron cosas en su propio canal", aclaró el periodista

Y cerró tajante: "Yo noto la altanería y la soberbia. Él dice 'todos me dicen cómo hacer cada cosa'. ¡Despertate, Cabak! ¡Es lo que hacemos todos y todos los días!".