More Rial comenzó una campaña en las redes para poder ingresar en el " Cantando 2020". La mediática le pidió a sus seguidores que etiqueten a los productores y conductores del certamen de canto para llamar su atención. Enterado de la estrategia de la joven, Ángel de Brito se refirió al asunto y fue tajante con su respuesta.

"Para nada. No hay más lugar. No es nada en contra de Morena, pero no hay más lugar. No hay más lugar para nadie", aseguró el periodista en "Los ángeles de la mañana" sobre la posibilidad de ver a la hija de Jorge Rial en el programa.

Las angelitas también sacaron a relucir el deseo de More de formar parte del panel de LAM, a lo que el conductor respondió irónico haciendo alusión a un deseo imposible: "Está bien, yo quiero ganarle a Trump y a Biden. No tenemos más lugar".

La joven madre comenzó la maniobra mediática para ser incorporada en la competencia de canto con la ayuda de su abogado, Alejando Cipolla. Luego de la pelea con su padre, la madre de Francesco afirmó que tiene problemas económicos y que en breve va a dejar de recibir apoyo, por lo que esperaba trabajar en el "Cantando 2020". Tras la negativa de Ángel, Morena tendrá que conseguir otro sustento económico.