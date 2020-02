El viernes en " Intrusos", Jorge Rial pasó a visitar a sus compañeros en medio de sus dos meses de vacaciones, y aprovechó para tirarle un "palito" a Ángel de Brito y su programa, " Los Ángeles de la Mañana". El periodista criticó fuertemente a las "angelitas" y sentenció: "Eso no es hacer periodismo. Periodismo es otra cosa".

Su declaración fue días después de que su hija, Morena, revelara que le gustaría ser una "angelita" y estar en el "Bailando".

Ángel de Brito, quien siempre evitó hablar de Rial y sus problemas familiares por respeto a su colega, decidió por primera vez contestarle al conductor. "¿Qué pasó con Iliana y con Rial que estuvieron hablando de nosotros? Que las angelitas no hacen periodismo. Rial estuvo de invitado en el programa de Marcelo Polino, que es el reemplazo de Adrián Pallares. ¿Cómo es? Me perdí ya…", lanzó irónicamente el martes en "Los Ángeles de la mañana".

Y disparó: "No entiendo. Rial se fue de vacaciones dos meses, ¿y pasa todos los días por el estudio a saludar? ¿Por qué no disfruta de las vacaciones, de la mujer, de la niñas? ¿Y entra un segundo para bardearnos a nosotros?".

.

"¿Dijo que las angelitas no hacen periodismo? Ellos están tres horas con Liggi y Adriana Aguirre, dejame de joder. No le importa a nadie. ¿Por qué se meten con nosotros? No lo entendí, que hagan un programa bueno. ¿Por qué no se ocupa de sus ‘intrusitos’? ¿Qué le pasa a Rial? Si fue un tiro por elevación, le vamos a devolver misiles", sentenció.