¡Nueva guerra en " Los Ángeles de la Mañana"! Tras un insólito episodio, Yanina Latorre irrumpió en el estudio para expresar un duro descargo contra Ángel de Brito después de echarla del programa.

Minutos antes de que finalizara el ciclo, la panelista apareció por sorpresa detrás de las cámaras y exigió tener un tiempo al aire para hacer su reclamo. "Me quiero quejar", dijo y el conductor le respondió desafiante: "Tenes 30 segundos".

.

"Todos me critican, dicen que soy mala. Y cuando soy buena y trato de ayudar para no exponerla, me rajan. A partir de mañana, vengo y las bardeo a todas", disparó súper picante en los segundos finales del ciclo de espectáculos.

La discusión comenzó cuando una periodista hacía un móvil sobre el valor de un maple de 30 huevos a 250 pesos. "¿Cuánto vale cada huevo, Andrea?", le preguntó el conductor a Andrea Taboada y remarcó: "No le soplen, no la ayuden".

La echaron del programa.

Pese al pedido, la ex de Diego Latorre quiso ayudar a su compañera y Ángel disparó: "No... le soplan. Yanina andate. Retirate, retirate. Chau, retirate en este momento". A la mediática no le quedó otra opción que salir del estudio.

"Me está amenazando desde atrás de cámara Yanina Latorre. ¿Aprendiste cómo es la cosa? Te aviso y les aviso a todas: estamos creando una suerte de confesionario o cárcel al lado del estudio y van a parar ahí cada vez que se zarpen", advirtió De Brito antes de la aparición en pantalla de su compañera. Tras escuchar el reclamo, se despidió: "Me aburrieron, me voy yo".