Ángel de Brito y la China Suárez se conviertieron en íntimos enemigos desde que la actriz lanzó una catarata de tuits en contra del conductor de " Los Ángeles de la Mañana" en medio del fuerte escándalo que se generó en torno a las “maquinitas” para la piel.

En aquel momento, la actriz le recriminó en Twitter: “¿Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto. No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”.

No obstante, Mariana Brey recordó que en 2017 se filtraron supuestos chats entre Benjamín Vicuña y Romina Malaspina. Un dato que aprovechó el periodista para contratacar a la ex protagonista de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" (ATAV).

“Hay un dato que se nos pasó, yo no recordaba que ella había tenido un chat privado con Vicuña”, resaltó la panelista y el conductor acotó: “A mí no se me pasó, pero lo dejé pasar”.

“No te metas con una embarazada que después se ofenden. Se cuelgan del embarazo y empiezan a decir estupideces, como la China Suárez”, arremetió sin filtro el también jurado del "Bailando".

¡Y eso no fue todo! Matilda Blanco visitó "LAM" este jueves y preguntó si el chat, que Vicuña desmintió de forma tajante en su momento, había sido en Argentina. Al respecto, De Brito lanzó filoso: “Los hombres son infieles en cualquier momento”.