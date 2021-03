El mundo del espectáculo quedó sorprendido después de que Susana Roccasalvo informara el sábado por la noche la triste noticia de que Sofía Sarkany, la hija del diseñador Ricky Sarkany, había fallecido tras su batalla contra una dura enfermedad. Sin embargo, la joven que fue madre hace tan solo cinco días de Félix, permanece con vida y está internada en Miami mientras que lucha contra el cáncer.

El círculo cercano de la mamá confirmó a Paparazzi que "Sofi está en un coma inducido, y nadie puede confirmar que haya fallecido. Sigue respirando y queremos que se vaya en paz". Aunque "el cáncer es irreversible", la familia espera un milagro que ayude a la diseñadora.

Duras críticas a la conductora por compartir una fake news sobre Sofía Sarkany.

Después de que se confirmara que la diseñadora sigue con vida, miles de usuarios comenzaron a criticar duramente a la conductora de "Implacables" en las redes. Varias figuras como Ángel de Brito, Yanina Latorre, Luli Fernández le dedicaron fuertes palabras a la animadora.

Muchos esperaron la confirmación del conductor de "Los ángeles de la mañana" ya que siempre cuenta con información fehaciente y de último momento: "Hasta qué Ángel de Brito no confirme o desmienta lo de Sofía Sarkany, no creo nada... Acá entierran a todos sin chequear nada". Ante este mensaje, el periodista fue concreto: "No es cierto. Lamentable".

Además, De Brito también compartió los mensajes de Latorre y de una usuaria: "Sinceramente no puedo creer lo de Roccasalvo.....¡Dios mio! Lo que se diga es poco" y "Vergüenza Roccasalvo, vergüenza".

