En medio de la segunda ola de contagios de coronavirus, Ángel de Brito decidió viajar a los Estados Unidos para vacunarse contra la enfermedad en Miami.

El periodista aprovechó su última semana de vacaciones para inmunizarse contra el Covid-19 a sus 44 años y contó la noticia a través de sus redes sociales el domingo por la noche. Mientras que este lunes reveló en "Los Ángeles de la Mañana" detalles de todo el proceso.

El plan de vacunación se encuentra abierto para turistas y la población puede elegir cuál de las fórmulas aplicarse: la Johnson & Johnson o la Pfizer. "Acá sobran las vacunas. Te invitan a vacunarte", confesó al mismo tiempo que contó que él se aplicó la Johnson & Johnson ya que consta de una sola dosis.

"Viajé porque me quedaba una semana de vacaciones y aproveché para vacunarme. Me quería dar cualquiera de las vacunas que estuviera disponible. Acá es muy fácil. Pedí permiso al canal, saqué el pasaje el jueves a la noche. Quería viajar el viernes pero no había más lugar. Los precios son costosísimos pero no me importaba. Cuatro o cinco veces más caro. Muchos se están aprovechando", advirtió.

Ángel de Brito contó en sus redes que se vacunó contra el Covid.

Y detalló: "Conseguí pasaje para el sábado, me fui por Aerolíneas. Llegué acá a las 8 de la mañana, desayuné con amigos, hice unas compras y me fui a la vacunación". En cuanto al proceso para acceder a la vacuna, dijo que "la campaña que se hizo en una playa es para que vayan los turistas más que nada. Hay incontables lugares para vacunarse".

"Yo elegí un lugar alejado, en el campus de un colegio. Todo muy bien señalizado. Había poca gente. Y cuando llegué me preguntaron qué vacuna quería, si la Johnson o la Pfizer", recordó. E insistió en lo sencillo que fue todo el trámite: "La semana pasada estaban pidiendo un teléfono local, pero ahora ni siquiera eso están pidiendo".

El periodista celebró su vacunación.

Por otro lado también analizó la actitud y postura de los residentes estadounidenses respecto a la pandemia: "Acá hay vida normal. Hay mucha gente que no se vacunó, muchos que tienen miedo, no sé por qué. Posta que es increíble. Están dejando pasar el tiempo y no se vacunan".