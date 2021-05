La noticia de que Romina Malaspina se retiró de la conducción de un noticiero para dedicar su carrera a la música sorprendió a miles de personas y generó opiniones a favor y en contra.

"No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llegó el momento de darle 'color", expresó la ex "Gran Hermano" en sus redes sociales para anunciar su lanzamiento como cantante.

En el marco de la nueva faceta de la figura del espectáculo, Ángel de Brito rememoró una insólita situación con ella y contó detalles. Todo comenzó cuando en "Los Ángeles de la Mañana" manifestó filoso: "¿Está de novia, Malaspina, o no se sabe? Podríamos invitarla al programa. Que nos explique por qué se fue del periodismo y por qué va a cantar. Yo no le puedo preguntar porque la bloqueé, en su momento".

Ante sus declaraciones Yanina Latorre preguntó si se había peleado con Malaspina, pero el presentador argumentó: "No, no me peleé. Pero no me acuerdo, había una noticia, le pregunté dos o tres veces, no me contestaba, y después me dijo que hable con su representante. Dije 'demasiado para mí'".