El gran debut de "ShowMatch: La Academia" estuvo acompañado por la polémica en torno a los jurados del reality y su grupo privado de WhatsApp. El tribunal oficial está compuesto por Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín. Sin embargo, el periodista fue reemplazado por Guillermina Valdés en la primera ronda ya que debió mantenerse aislado tras su regreso de Estados Unidos, donde contrajo coronavirus.

Todo parecía ir bien entre las figuras hasta que la pareja de Marcelo Tinelli reveló que los demás no querían agregarla al grupo privado de WhatsApp. Pampita sentó posición y explicó que no la iban a sumar ya que era considerada una "infiltrada" y el chat lo manejaba el conductor de "Los ángeles de la mañana".

La diseñadora se sintió excluida por lo que el periodista terminó agregándola al grupo.

No obstante, después de algunos idas y vueltas, de Brito terminó añadiendo a Valdés y Pampita no pudo evitar lanzar filosos mensajes contra el periodista. Por eso, el conductor de LAM dio algunos detalles de su intercambio: “Mis compañeros del jurado están medios nerviosos. Algunos tienen ganas de seguir hablando, otros no tanto. El chat desde el fin de semana tiene a Guillermina adentro. Ya interactuamos, hoy la saludamos a Jimena por su cumpleaños”.

“La caradura de Pampita, porque esa es la palabra, me echa la pelota a mí. Ella es la que está mal con Guillermina. Yo me llevo bárbaro”, reveló al compartir el comportamiento de su compañera.

“Qué caradura Pampita, eh. Primero tirarme la pelota a mí. Bueno, la dejo. La dejo que me tire la pelota a mí. Se hace la buena ella siempre y es más mala que las arañas. Después la recontra deliró a Guillermina”, cerró indignado en El Trece.