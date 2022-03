Durante 2021, el jurado de " ShowMatch: La Academia" se mostró con una gran amistad entre todos los integrantes. Ángel De Brito, Jimena Barón, Pampita, Hernán Piquín y Guillermina Valdés parecían tener muy bien trato y compartían un grupo de WhatsApp en el organizaron más de una reunión.

A raíz del regreso de "LAM" a la televisión, el conductor del ciclo que se mudó a América fue consultado sobre la relación que quedó con sus ahora ex compañeros. Para sorpresa de las panelistas, el presentador se sinceró: "Fatal el jurado. Pampita no me saludó, Jimena me saludó. Perdí amigos ahí".

.

"Ninguno me saludó en el día de hoy. Muy mal", comentó con cierta decepción. Junto con Yanina Latorre, recordaron su apoyo a Pampita cuando pasó momentos complicados, por lo que esperaba algún contacto por su pase de canal.

Pampita junto a Ángel De Brito.

Todo indica que el grupo que compartían dejó de tener actividad apenas salieron del aire, aunque no quedó claro si volvieron a verse durante el 2022. De todos modos, buscó diferenciar a Marcelo Tinelli y aclaró que recibió un llamado del empresario por su nuevo inicio en la señal.