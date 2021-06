Karina La Princesita fue la protagonista de la emisión del martes de “Showmatch: La Academia”, pero no fue solo por su performance junto a su hija Sol. La cantante tuvo picantes cruces con Ángel De Brito y Jimena Barón por el bajo puntaje que recibió.

"Lo de hoy fue horrible, horrible. Con razón estabas nerviosa, ¿qué te pasó? Por la mitad de la coreo no sé por dónde te fuiste, ahí empezó a fallar todo. Te perdiste, miraste al piso. No me gustó”, le dijo el periodista en su devolución mientras que Barón señaló: "Me encantás vos, fue muy hermosa la previa, pensé que estabas en un mood super dulce... Y de repente, ahora, estás enojada, que no entiendo muy bien".

Karina se mostró visiblemente molesta y hasta dio a entender que las devoluciones del jurado estaban arregladas. "No me pareció un desastre, pero está bien... yo podría estar sentada ahí, pero preferí que me faltaba aprender un poco antes que de estar de jurado", disparó. “¿Te gustaría estar acá de jurado?”, preguntó Barón. "No, me habían ofrecido y yo dije no necesito aprender un poco más antes de ser jurado. Así que vine de participante”, aseguró Karina.

Al día siguiente, el conductor de “Los Ángeles de la Mañana” se tomó algunos minutos del programa para responderle a la cantante. “Estuvo soberbia, maleducada y muy despectiva con sus compañeros porque ella es parte del programa”, comentó sobre la reacción de Karina luego de obtener una mala puntuación.

.

La molestia principal que tuvo De Brito fue a raíz de las acusaciones de que había cierto arreglo a la hora de puntuar. “Cuando ella dice ‘acá hay directivas’, no lo dice directamente pero lo insinúa todo el tiempo, habla mal de ella en el Cantando como profesional”, expresó el conductor. Fiel a su estilo, el periodista no se quedó callado: “No sé qué shows te vas a hacer en este momento, pero ¿qué hacés ahí sentada? Andate, Madonna y que venga otra”.

Es probable que la cantante replique los dichos del conductor ya que no se ha medido en sus palabras. “Si está todo arreglado, ¿qué hacés ahí? Sos una artista mediocre que necesitás estar en un programa arreglado donde te dicen qué hacer y qué no”, siguió. Por último, le recordó a la artista: “Si hubiera tenido la propuesta firme de estar de jurado, estaría sentadma ahí”.

¡Mirá lo que dijo Ángel De Brito sobre Karina La Princesita!