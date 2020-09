Acompañado por grandes figuras de la farándula argentina, como Pampita, Lizy Tagliani, Karina Jelinek y Fede Bal, Andy Kusnetzoff retomó su programa "PH, Podemos Hablar" después de ser internado por una neumonía como consecuencia del coronavirus.

Ya recuperado y en buen estado de salud después del doloroso momento que atravesó debido al Covid-19, el conductor se sinceró y habló del reencuentro con su hija Helena, fruto de su relación con Flor Kourny, y del miedo que sintió al ver posible un contagio en su familia.

La confesión de Andy Kusnetzoff que asombró a todos

El tema se hizo presente en la mesa cuando comenzaron a charlar de las consecuencias económicas debido a la pandemia y Kusnetzoff se refirió a la pareja de Pampita, Roberto García Moritán, quien es un reconocido empresario gastronómico, como a la peluquería de Tagliani.

.

"¿Y cómo te sentías vos?", le preguntó la modelo a Andy. Al respecto, el conductor de "PH" contó que fue internado por una severa neumonía a raíz del coronavirus y cómo vivió las semanas que siguieron a su recuperación: “Después del sanatorio me fui a un departamento y desde que me internaron habrán pasado más de dos semanas que no vi a mi familia hasta que los médicos me aseguraban que ya podía volver”.

Andy Kusnetzoff reveló su miedo después del Covid-19

“Es algo tremendo, yo lo llamé a mi médico tres veces por esto y seguramente le pasa a quien lo tuvo o lo tiene, es que vino mi hija a abrazarme y te quedas con miedo. Te quedás traumado porque tenés miedo de hacerle daño al otro”, confesó Kusnetzoff. Y concluyó: “Yo igual siento que la saqué barata”.

¡Mirá la sincera revelación de Andy Kusnetzoff!