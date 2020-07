En medio de la ola de contagios de coronavirus que azotó al mundo de la farándula argentina, Andy Kusnetzoff fue una de las últimas figuras en confirmar que contrajo el virus.

Pero tras ocho días internado en aislamiento en el Sanatorio La Trinidad de la Ciudad de Buenos Aires, el conductor anunció que recibió el alta.

.

El cuadro de Andy era grave ya que durante su internación también fue diagnosticado de neumonía. Sin embargo, el conductor ya se encuentra estable y pudo volver a su hogar.

"Ayer me dieron de alta del Sanatorio. No volví a casa todavía, estoy en un departamento terminando la cuarentena. Me quedan 10 días para poder estar con Flor y con Elena, así que acá estamos esperando", anunció este martes en referencia de su pareja e hija respectivamente.

Al aire de su programa radial "Perros de la Calle", comentó: "Esto fue el lunes pasado, que me acerqué al Sanatorio de la Trinidad a testearme. Fui y si tenía el virus, irme a hacer la cuarentena a mi casa, pensé. Y mi doctora, Jimena Serra, me dijo: ‘Con esta tomografía no te puedo dejar ir’, y cuando me lo dijo fue un momento difícil. Fue complicado. Tenía una neumonía bastante grande”.

Además advirtió que el virus "te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que te agarra con neumonía".

"Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora", continuó Andy aliviado.

Volvió a la conducción radial pero permanece en aislamiento.

Respecto a cuáles fueron sus síntomas contó: "Es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxigeno tenés, porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante".

En medio de la flexibilización de la cuarentena, Andy mandó un mensaje para mantener los cuidados y evitar más contagios. En ese sentido exclamó: "Lo que yo cuento es para reflexionar. Trato de no juzgar a nadie y entiendo que cada uno hace lo que puede, sobre todo con lo laboral. Pero hay una parte que no es laboral... por esto, a los relajados, traten de cuidarse. Tenés casos como el mío, que estuve en terapia intermedia".