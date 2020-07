En la mañana del martes, Andy Kusnetzoff confirmó a través de sus redes sociales que padece de coronavirus. Tras tener algunos síntomas, el conductor permanece internado desde el sábado.

En medio de la pandemia de covid-19, una ola de contagios azotó a las figuras de la farándula argentina, que pese a los protocolos y medias preventivas no lograron escaparle a la enfermedad. El caso de Kusnetzoff se suma a los positivos de Lizy Tagliani, Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti, quienes ya están recuperados.

.

"¡Hola a todos! Les quiero compartir que el sábado por la noche empecé a sentir dolor de cuerpo y tos. Me hice el hisopado y me dio positivo. Estoy bien y asilado. Mi familia está bien. ¡Cuídense mucho!", escribió el presentador de "PH" en sus historias de Instagram.

La confirmación de Andy Kusnetzoff.

Horas más tarde se manifestó desde la clínica donde se encuentra internado y detalló: "Estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora".

"Me hice el hisopado y di positivo en el Covid. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto", confió en un audio emitido en " Intrusos". En ese sentido agregó que se siente bien y aseguró que en las grabaciones de su programa es "muy obsesivo" con los cuidados.

"PH" adaptó su formato para prevenir contagios.

"Les quería comentar para que estén al tanto por mí y puedan saber. Me siento bien. Son noticias que te van llegando. Por suerte no tengo fiebre, pero tengo esta tos. Transitándolo, amigos, hay que cuidarse, el que me conoce sabe, no tiene sentido que lo diga sabe que soy muy obsesivo. Dentro de las grabaciones soy muy obsesivo. No tiene sentido que lo diga yo. Lo único que les digo es que hay que cuidarse. Es un momento muy jodido", advirtió.

A modo de cierre, Andy manifestó: "Por suerte mi pareja, Flor, y mi hija, Helena, están bien. De ánimo estoy bien, recién me quedé dormido. Estoy bien de ánimo, transitándolo, esperando a ver cómo sigue. El único síntoma fue la tos y el cuerpo muy cansado. Me medí mucho la fiebre pero no tenía, el domingo seguía con tos, cuando tenés contactos en lo laboral una vez por semana aunque sea con responsabilidad y me vine a ver".

Para completar la información, Guido Záffora contó que el conductor radial "no es asmático, pero tiene una complicación respiratoria. Por lo que es una persona de riesgo y por eso está internado".